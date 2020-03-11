"Сад памяти" появится в Петрозаводске

На спуске с улицы Германа Титова на Онежскую набережную появятся сосны, туи и многолетние цветы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В мае 2020 года Петрозаводск присоединится к акции "Сад памяти", которую организуют волнтеры и фонд памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России.



Всего в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны на территории нашей страны будет высажено 27 миллионов деревьев.

Подробная информация с интерактивной картой и конкретными точками высадки деревьев появится на официальном сайте.

Ранее отремонтированный лестничный спуск в парке Победы в Петрозаводске начал разрушаться.