Садоводческое товарищество под Петрозаводском оштрафовали из-за жалобы дачника

СНТ "Онежец-2" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщили в антимонопольной службе Карелии.

В ходе рассмотрения поступившего в адрес антимонопольного органа заявления было установлено нарушение со стороны СНТ "Онежец-2" Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг.

Нарушение выразилось в препятствовании перетоку электрической энергии по сетям СНТ "Онежец-2" к энергопринимающим устройствам одного из собственника земельного участка.

Учитывая факт восстановления электроснабжения объекта заявителя, должностное лицо Карельского УФАС России посчитало возможным назначить штраф в размере ниже минимального размера, предусмотренного санкцией.