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Новости. Общество
07:25, 01 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

Садоводческое товарищество под Петрозаводском оштрафовали из-за жалобы дачника

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СНТ "Онежец-2" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщили в антимонопольной службе Карелии.

В ходе рассмотрения поступившего в адрес антимонопольного органа заявления было установлено нарушение со стороны СНТ "Онежец-2" Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг.

Нарушение выразилось в препятствовании перетоку электрической энергии по сетям СНТ "Онежец-2" к энергопринимающим устройствам одного из собственника земельного участка.

Учитывая факт восстановления электроснабжения объекта заявителя, должностное лицо Карельского УФАС России посчитало возможным назначить штраф в размере ниже минимального размера, предусмотренного санкцией.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-04-01 08:49:10
На общем собрании СНТ вышвырнуть из состава, делов то. Есть такие му--ки, которые воду мутят.
Гость
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