Сайт аэропорта «Петрозаводск» закрывается на модернизацию — ищите расписание в соцсети

На время модернизации сайта расписание рейсов будут публиковать в официальной группе Аэропорт «Петрозаводск» в соцсети «ВКонтакте», сообщили в Минтрансе Карелии.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии информирует о том, что действующее расписание рейсов временно будет осуществляться непосредственно в официальной группе Аэропорт «Петрозаводск» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/karelavia.

Эта временная мера связана с проводимыми в настоящее время работами по модернизации сайта Аэропорта «Петрозаводск».