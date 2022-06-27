Сайт аэропорта «Петрозаводск» закрывается на модернизацию — ищите расписание в соцсети

На время модернизации сайта расписание рейсов будут публиковать в официальной группе Аэропорт «Петрозаводск» в соцсети «ВКонтакте», сообщили в Минтрансе Карелии.
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии информирует о том, что действующее расписание рейсов временно будет осуществляться непосредственно в официальной группе Аэропорт «Петрозаводск» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/karelavia.
Эта временная мера связана с проводимыми в настоящее время работами по модернизации сайта Аэропорта «Петрозаводск».
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