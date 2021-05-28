Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелию привезли на утилизацию рыбные отходы из Мурманской области (ФОТО, ВИДЕО) 10
28.05.2021 14:10
«Бомбилы оккупировали остановку в Петрозаводске – люди выбегают на дорогу» 10
28.05.2021 13:28
Очередной водитель попал в аварию при выезде с заправки в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
28.05.2021 14:14
Стали известны сроки приема заявлений на выплату «детских» 10 тысяч рублей
28.05.2021 22:30
Жесткое ДТП произошло в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 1
28.05.2021 12:43

Сайт-двойник оставил жителя Петрозаводска без бытовой техники и денег

Новости. Криминал
11:21, 29 Мая 2021
фото: © freepik.com

Петрозаводчанин заказал через интернет бытовую технику на 110 тысяч рублей и стал жертвой мошенников.

По сообщению МВД в Карелии, за сутки несколько жителей республики потеряли свои накопления, совершая сделки через интернет. Так, 29-летний петрозаводчанин заказал холодильник, стиральную машинку и телевизор и перечислил в счет оплаты 110 000 рублей. Он был уверен, что оформил заказ через сайт одного из популярных сетевых магазинов, на самом же деле это оказался сайт-двойник.

Детскую площадку можно изменить за 2 минуты
27.05.2021 11:42

Еще один житель карельской столицы заказал лодочный мотор и заплатил за него почти 30 000 рублей, но товар он так и не получил. Жительница Сортавальского района нашла на одном из сайтов объявление о продаже велосипеда. Продавец оказался неместным и прислал ей ссылку якобы для оформления доставки. Женщина заполнила форму заказа, ввела реквизиты банковской карты и код подтверждения, после чего с ее счета было незаконно списано 36 740 рублей.

В настоящее время по всем фактам мошенничества проводятся проверки.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными: проверяйте любую поступившую по телефону информацию, с особым вниманием относитесь к оформлению сделок купли-продажи через интернет и не разглашайте свои персональные данные.

Ранее пенсионерка в Петрозаводске перевела мошенникам 1,5 млн рублей, спасая свои сбережения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
27.05.2021, 19:29
Час назад под Петрозаводском произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)
25.05.2021, 11:32
Семь микрорайонов Петрозаводска временно останутся без горячей воды
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
28.05.2021, 10:45
Лето придет в Карелию со снегом и ливнями

Аналитика

27.05.2021 16:45
Капитал
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с уборкой Петрозаводска весной.
Соседство с душком 8
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Есть ли у вас иммунитет к коронавирусу COVID-19?
25.05.2021 16:50
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»