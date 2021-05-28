Сайт-двойник оставил жителя Петрозаводска без бытовой техники и денег

Петрозаводчанин заказал через интернет бытовую технику на 110 тысяч рублей и стал жертвой мошенников.

По сообщению МВД в Карелии, за сутки несколько жителей республики потеряли свои накопления, совершая сделки через интернет. Так, 29-летний петрозаводчанин заказал холодильник, стиральную машинку и телевизор и перечислил в счет оплаты 110 000 рублей. Он был уверен, что оформил заказ через сайт одного из популярных сетевых магазинов, на самом же деле это оказался сайт-двойник.

Еще один житель карельской столицы заказал лодочный мотор и заплатил за него почти 30 000 рублей, но товар он так и не получил. Жительница Сортавальского района нашла на одном из сайтов объявление о продаже велосипеда. Продавец оказался неместным и прислал ей ссылку якобы для оформления доставки. Женщина заполнила форму заказа, ввела реквизиты банковской карты и код подтверждения, после чего с ее счета было незаконно списано 36 740 рублей.

В настоящее время по всем фактам мошенничества проводятся проверки.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными: проверяйте любую поступившую по телефону информацию, с особым вниманием относитесь к оформлению сделок купли-продажи через интернет и не разглашайте свои персональные данные.

Ранее пенсионерка в Петрозаводске перевела мошенникам 1,5 млн рублей, спасая свои сбережения.