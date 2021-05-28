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В Петрозаводске пенсионерка перевела мошенникам 1,5 млн рублей, спасая свои сбережения

Новости. Криминал
10:29, 29 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Жительница Петрозаводска отдала мошенникам свои и кредитные средства, выполнив «зеркальную» операцию, сообщили в МВД Карелии.

Заявление в полицию поступило от 58-летней петрозаводчанки. Она перечислила на счета мошенников более 1 550 000 рублей. Женщина рассказала, что днем на телефон поступил звонок якобы от сотрудницы банка. Пенсионерка узнала, что кто-то пытается совершить перевод денег с ее счета и, чтобы предотвратить это, направила все свои накопления на «безопасный» счет. На этом разговор не закончился, собеседница выявила еще одну незаконную операцию: на клиентку банка оформили кредит. Чтобы исправить ситуацию, она убедила женщину выполнить «зеркальную» операцию и взять на себя долговые обязательства. Деньги также были перечислены неизвестному.

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Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Жертвами аналогичной преступной схемы оказались и другие жители республики: петрозаводчанин перевел мошенникам 50 000 рублей, жительница Пряжинского района 290 000 рублей, житель Сегежского района – 329 000 рублей. В числе пострадавших и жительница Олонецкого района. Ей звонили сразу с нескольких номеров: незнакомые люди представлялись работниками банка, сотрудниками службы безопасности, а также полиции. Они убедили женщину установить на телефон приложение удаленного доступа к телефону, получили секретные коды, и таким образом похитили без малого 150 000 рублей.

В настоящее время по всем фактам дистанционного мошенничества проводятся проверки.

Ранее пенсионерка в Петрозаводске раскусила мошенников, когда они замахнулись на ее квартиру.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-29 11:04:17
С необходимостью снова идем к возобновлению расстрелов, - сказал кот-историк. Большевики знали как надо править полудикой страной.
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