Сайт карельского Минздрава не доступен для слабовидящих, заявляет ОНФ

Сайты министерств и департаментов здравоохранения в нескольких регионах РФ, в том числе Карелии оказались не доступны для инвалидов по зрению, сообщает республиканское отделение ОНФ.

"Сайты департамента здравоохранения Курганской области, а также министерств здравоохранения Республики Карелия, Республики Крым, Республики Тыва не оборудованы версией для слабовидящих", - говорится в сообщении.

Активисты Народного фронта провели мониторинг доступности для инвалидов по зрению сайтов органов исполнительной власти, а также ведомств, ответственных за здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, и других, наиболее востребованных гражданами. Оказалось, что многие ведомства либо не создали возможность доступа к информации для людей с ослабленным зрением, либо подошли к этому очень формально.

Данные мониторинга ОНФ направит в правительство РФ.