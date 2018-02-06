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Новости. Общество
14:50, 06 Февраля 2018

Сайт карельского Минздрава не доступен для слабовидящих, заявляет ОНФ

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Сайты министерств и департаментов здравоохранения в нескольких регионах РФ, в том числе Карелии оказались не доступны для инвалидов по зрению, сообщает республиканское отделение ОНФ.

"Сайты департамента здравоохранения Курганской области, а также министерств здравоохранения Республики Карелия, Республики Крым, Республики Тыва не оборудованы версией для слабовидящих", - говорится в сообщении.

Активисты Народного фронта провели мониторинг доступности для инвалидов по зрению сайтов органов исполнительной власти, а также ведомств, ответственных за здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру, и других, наиболее востребованных гражданами. Оказалось, что многие ведомства либо не создали возможность доступа к информации для людей с ослабленным зрением, либо подошли к этому очень формально.

Данные мониторинга ОНФ направит в правительство РФ.

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Комментарии

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Бриг
2018-02-06 15:00:00
Больше то ОНФ заниматься не чем ??? Что за шарага новая контролирующая появилась . Может как " Стоп хам" ликвидировать её , чтобы не мешала работать.Пусть работать идут.
Гость
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