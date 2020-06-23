Сайт знакомство довел жительницу Карелии до преступления

Суд признал 32-летнюю жительницу Сегежского района виновной в клевете, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июне 2019 года женщина на почве личных неприязненных отношений создала в социальной сети "ВКонтакте" пять аккаунтов под разными именами, на которых размещала ложные сведения приятеля, с которым познакомилась на сайте знакомств.

Жительница Карелии публиковала оскорбительные, унижающие честь и достоинство молодого человека высказывания. Таким образом она хотела отплатить мужчине, отказавшему ей в общении.

Суд назначил сегежанке наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Ранее петрозаводчанку оштрафовали за оскорбительные смс в адрес родственницы.