"Сама жизнь наказала", решивших обогатиться торговцев, заявил глава УФАС Карелии

Предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе на имбирь в начале апреля, сейчас несут убытки из-за снижения цен на этот продукт.

Об этом сообщил руководитель карельского Управление Федеральной антимонопольной службы Артур Пряхин, комментируя работу ведомства по мониторингу цен на продукты питания.

"Уже есть информация, что ряд предпринимателей, решивших воспользоваться ситуацией и спекулятивно, «по-легкому» обогатится на изменениях цен на имбирь, в период ажиотажного спроса на этот экзотический для нашей страны импортный овощ приобрели значительные партии за 2-3 тыс. рублей за килограмм в надежде реализовать по цене в 2,5-3 тыс. и выше. В настоящее время они несут серьёзные убытки, так как цена на него снижается в силу объективных экономических причин. Как говорится – сама жизнь наказала…", - говорится в комментарии Пряхина на официальном сайте УФАС. По его словам, за период проведения ежедневного мониторинга в управление поступило более 100 обращений граждан по поводу изменения цен на различные виды товаров. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".