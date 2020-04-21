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"Сама жизнь наказала", решивших обогатиться торговцев, заявил глава УФАС Карелии

Новости. Общество
14:31, 22 Апреля 2020
фото: Илья Прохоров/ИА "Республика"
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Предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе на имбирь в начале апреля, сейчас несут убытки из-за снижения цен на этот продукт.

Об этом сообщил руководитель карельского Управление Федеральной антимонопольной службы Артур Пряхин, комментируя работу ведомства по мониторингу цен на продукты питания.

"Уже есть информация, что ряд предпринимателей, решивших воспользоваться ситуацией и спекулятивно, «по-легкому» обогатится на изменениях цен на имбирь, в период ажиотажного спроса на этот экзотический для нашей страны импортный овощ приобрели значительные партии за 2-3 тыс. рублей за килограмм в надежде реализовать по цене в 2,5-3 тыс.  и выше. В настоящее время они несут серьёзные убытки, так как цена на него снижается в силу объективных экономических причин. Как говорится – сама жизнь наказала…", - говорится в комментарии Пряхина на официальном сайте УФАС.

По его словам, за период проведения ежедневного мониторинга в управление поступило более 100 обращений граждан по поводу изменения цен на различные виды товаров.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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2020-04-22 15:14:45
А зачем тогда УФАС, если сама жизнь наказала ? Пустозвон, блин. Артур Олегович, займись этим пассажиром. Похоже, что он не знает чем заняться.
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