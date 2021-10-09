Самая большая новая школа Петрозаводска ищет учителей

Новая петрозаводская школа № 55 объявила о поиске педагогов, которые будут учить детей в начальных классах.

В школе № 55 Петрозаводска открыт набор учителей начальных классов. Об этом информирует паблик учебного заведения.

Вести уроки предстоит во 2-4 классах. Учителей приглашают на собеседование.

«Сегодня у Вас есть уникальная возможность начать или продолжить свой профессиональный путь в условиях современной образовательной среды, применять новые технологии в образовательном процессе, самосовершенствоваться в любимой профессии… Эту возможность предлагает Вам новая современная школа № 55 г. Петрозаводска, которая спроектирована, построена и оснащена по современным требованиям, предъявляемым к учебным заведениям», — гласит текст объявления.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал ролик, на котором видно, как выглядят интерьеры новой школы № 55 в Петрозаводске.