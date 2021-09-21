Стало известно, как выглядит изнутри самая большая новая школа в Карелии (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал ролик, на котором видно, как выглядят интерьеры новой школы №55 в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети видео, снятое снаружи и внутри новой школы № 55, которая расположена на Древлянке. В ролике говорится, что учебное заведение готовится к открытию. Первые ученики должны поступить в школу в ноябре.

«Еженедельно получаю информацию о том, как идет подготовка к приему учеников в новой школе № 55 на Древлянке, самой большой в республике. Этого момента очень ждут и ученики, и родители. Знаю, что ребята вместе с педагогами готовят большой праздник, у новой школы даже будет свой гимн. Несмотря на колоссальный объем работ, с удовлетворением отмечаю, что многое уже сделано», — заявил Артур Парфенчиков.