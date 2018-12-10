Самая известная финская исполнительница на декакорде впервые выступит в Петрозаводске

Впервые в Петрозаводске выступит самая известная в Финляндии исполнительница на декакорде Мари Мянтюля.

Как сообщается в паблике отделения консульства Финляндии, 21 декабря в 14.30 в научной библиотеке Петрозаводской государственной консерватории состоится единственная творческая встреча с известным в Европе музыкантом.

На мероприятии прозвучат сочинения финских и российских композиторов.

Декакорд - это десятиструнная гитара.