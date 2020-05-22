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Самая красивая женщина взорвала Сеть "горячими" снимками в мини-бикини (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 22 Мая 2020
фото: © instagram.com/bellahadid
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Белла Хадид устроила сексуальную фотосъемку на природе.

Эксперты по красоте признали, что Белла обладает идеальными пропорциями. Лицо девушки на 94,35% соответствует золотому сечению.

Топ-модель решила побаловать себя солнечными ваннами во дворе коттеджа, пишет Cosmopolitan.

Хадид не успела обсохнуть после купания. Она выбрала для отдыха яркое бикини на размер меньше.

Белла сфотографировалась в дерзких ракурсах, засветив на фото полуобнаженную грудь.

Горячие кадры королевы подиумов произвели фурор в Сети. 

 
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