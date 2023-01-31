«Сами разберемся, как нам жить»: глава Карелии о вмешательстве «Гринпис» в ситуацию с нацпарком

Заявление «Гринпис России» о незаконности пересмотра границ национального парка «Ладожские шхеры» в Карелии вызвало реакцию главы республики Артура Парфенчикова.

Он ответил на публикацию, в которой шла речь о том, что «Гринпис России» готовит обращение в Генпрокуратуру с просьбой защитить территориальную целостность нацпарка. По утверждению экологов, Минприроды России планирует исключить из него полуостров Рауталахти площадью более 2 тыс. га и компенсировать это присоединением лесных участков аналогичной площади вблизи поселков Рюттю и Импилахти.

Свою позицию Парфенчиков высказал в комментариях под постом в группе «Петрозаводск говорит» Вконтакте, где была размещена публикация.

По словам губернатора, границы национального парка при его создании были определены «некорректно». Ряд населенных пунктов и сельхозугодий оказался в окружении особо охраняемой природой территории.

«Парк „Ладожские шхеры“ не должен препятствовать экономическому и социальному развитию указанных территорий. Там есть населённые пункты, есть сельхозземли, есть необходимость строить линейные объекты (тот же газопровод). Оставим западное Приладожье без газификации? И даже территории под промышленные объекты. Есть территории, которые будут использоваться под рекреацию. Это стратегическая приграничная территория. И она будет развиваться», — написал Парфенчиков.

По его словам, «необходимо соблюсти интересы людей проживающих исторически на указанной территории».

«Вместе с тем, общий размер территории парка останется в полном соответствии с утверждённым в постановлении правительства. Если какая-то площадь при уточнении границ выйдет с территории, аналогичная площадь будет прирезана в другом месте. И я думаю, на своей территории мы разберёмся сами, как нам жить», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что «Гринпис России» готовит обращение в Генпрокуратуру с просьбой защитить территориальную целостность нацпарка «Ладожские шхеры» в Карелии.