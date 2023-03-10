Самого удачливого рыбака определили на фестивале зимней рыбной ловли на Белом море в Карелии

На фестивале зимней рыбной ловли в Беломорске в течение двух дней соревновался 51 рыболов.

В минувшие выходные, 11 и 12 марта, в Беломорске прошел IV фестиваль зимней рыбной ловли. Около 50 рыбаков соревновались в озерной и морской рыбалке за призы в 15, 10 и 5 тысяч рублей и подарки.

По информации Управления по спорту, делам молодежи Беломорска, на озере Шуезеро самыми удачливыми оказались петрозаводчанин Александр Лутковский Александр, улов которого составил 1455 гр., Сергей Ангу из Летнереченска с уловом в 925 гр. и беломорчанин Виталий Васильев с уловом в 805 гр. Самого крупного окуня весом в 595 гр. поймал Сергей Ангу.

Во время морского этапа победу одержал беломорчанин Андрей Козлов (улов — 660 гр.). На втором и третьем месте оказались Ольга Круглова из Беломорска (улов — 415 гр.) и Георгий Лихачев из Петрозаводска (улов — 350 гр.). Самую крупную рыбу — корюха весом в 110 гр. — поймал Денис Полкунов из поселка Летнереченский.

По итогам двух дней абсолютными чемпионами стали беломорчане Сергей Щеглов и Виталий Васильев, Денис Полкунов из Летнереченского.

В номинация самый старший участник соревнований по итогам двух дней победил 71-летний Виктор Проккуев, в номинация самый младший участник соревнований — шестилетний Макар Лутковский.