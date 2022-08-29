Самолет из Петрозаводска до Москвы будет летать каждое утро

Авиарейсы «Петрозаводск–Москва» станут ежедневными, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парффенчиков сообщил, что по договоренности с авиакомпанией «Северсталь» утренние авиарейсы на Москву будут ежедневными.

«С 31 октября улететь из столицы в Петрозаводск можно будет в 8.40, из Петрозаводска в Москву — в 11.00. Время полета займет полтора часа», — сообщил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Также глава напомнил, что вечерние рейсы на этом направлении выполняет авиакомпания «Победа».

Кроме того, сейчас из Петрозаводска можно слетать в Калининград, Минводы, Череповец, Сочи и Казань.