Самолет Москва-Петрозаводск был вынужден кружить над Карелией

Самолет Москва-Петрозаводск сделал пять кругов над Онежским озером из-за тренировки боевых экипажей.

Самолет вылетел в 10.10 из аэропорта Внуково в Москве.

Согласно данным сайта Flightradar, борт сделал пять кругов над губой Онежского озера.

Как пояснили в аэропорту "Петрозаводск", взлетно-посадочная полоса была занята.

Это связано с тем, что экипажи Бесовецкого военного гарнизона принимают участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге. А в среду проходит очередная тренировка мероприятия.

В День Победы ориентировочно с 11.10 до 11.20 над Петрозаводском в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пролетят участники воздушной части парада в Санкт-Петербурге. Эскадрилья будет состоять из 10 самолетов авиационных воинских частей 6 Армии ВВС И ПВО.