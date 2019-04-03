Самолеты из Петрозаводска до Москвы станут летать ежедневно

Со 2 апреля авиакомпания "Победа" будет осуществлять рейсы «Москва – Петрозаводск - Москва» ежедневно, сообщается на сайте правительства Карелии.

Время вылетов из карельской столицы в период по 25 мая по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям – в 12.30, прибытие в столицу России – 13.35.

По вторникам – вылеты из Петрозаводска будут осуществляться в 17.25, прибытие в Москву – в 18.55 (в период до 13 апреля). С 16 апреля по вторникам и субботам в Москву можно вылететь в 11.50, прилететь – в 13.15 ( в период до 25 мая).

Расписание будет меняться, поэтому при планировании поездки информацию о вылетах и стоимости билетов следует проверять заранее на сайте авиакомпании или уточнить в справочной службе аэропорта Петрозаводск по телефону (8142) 71-75-93.