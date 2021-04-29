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Самолеты из Петрозаводска полетят в Казань

Новости. Общество
06:40, 30 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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С 3 мая открывается авиасообщение «Петрозаводск-Казань».

Это сделает новая авиакомпания из республики Татарстан АО «ЮВТ АЭРО», организовавшая прямой рейс из Петрозаводска в Казань и обратно.

Так, с 3 мая жители Карелии и гости республики смогут летать прямыми рейсами из Петрозаводска в столицу Татарстана Казань, об этом «Столице на Онего» сообщили в аэропорту «Петрозаводск». Аналогичная информация появилась на сайте авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Полеты в из Петрозаводска в Казань будут осуществляться два раза в неделю – в понедельник и в четверг.

В понедельник самолет Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров вылетит из Казани в 11.20, а приземлится в Петрозаводске в 13.30. Обратный рейс «Птерозаводск-Казань» соответственно - в 14.30 и 16.40.

По четвергам самолет будет вылетать из Казани в 9.00 и через два часа приземляться в Петрозаводске. Обратно вылет из Петрозаводска в 12.10, приземление в Казани в 14.20.

Максимальная стоимость билета в одну сторону составит 5 тысяч 90 рублей. Такая цена действует при заказе билетов на сайте авиакомпании.

Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «ЮВТ АЭРО».

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