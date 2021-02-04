Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кроссовер наехал на сугроб и перевернулся в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
04.02.2021 16:53
"Ковидные пальцы": назван необычный симптом COVID-19
04.02.2021 19:40
Жители нового микрорайона Петрозаводска забили канализацию тряпками и памперсами 6
04.02.2021 16:15
Пьяный замполит обматерил по громкой связи мичмана и его жену во время карантина на подлодке "Карелия" 15
04.02.2021 15:42
Названа уникальная особенность коронавируса 1
04.02.2021 22:00

Самолеты из Петрозаводска в Казань и Минводы пока не полетят

Новости. Общество
12:20, 05 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Авиамаршруты из Петрозаводска в направлении Калининграда, Казани, Минеральных Вод и Мурманска не попали в перечень субсидируемых в 2021 году.

Вопрос включения четырех маршрутов из аэропорта Петрозаводска в перечень субсидируемых в 2021 году обсуждался на встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Речь идет о рейсах из Петрозаводска в направлении Калининграда, Казани, Минеральных Вод и Мурманска.

"С учетом существующей приоритизации маршрутов в 2021 году в перечень субсидируемых включены направления из Петрозаводска в Анапу, Сочи и Симферополь. Вопрос включения в перечень четырех заявленных маршрутов может быть рассмотрен при высвобождении средств федерального бюджета и наличии заявлений от авиаперевозчиков на осуществление таких перевозок", - сообщили в Минтрансе России.

Пи этом глава Карелии надеется, что авиамаршруты из Петрозаводска в направлении Калининграда, Казани, Минеральных Вод и Мурманска все-таки будут включены в перечень субсидируемых.

"Сейчас прорабатываем вопрос организации авиасообщения с Казанью и Минеральными Водами – именно эти города оказались приоритетными у большинства участников опроса, проведенного ранее на официальном сайте правительства", - пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что власти Карелии рассчитывают пустить поезда и самолеты в Пудож.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-05 13:59:01
Пока? Или пока-пока :)
Йехиам
2021-02-05 13:23:03
С приставами и бурятами хрен когда чего полетит , Бездари .
Os
2021-02-05 12:43:03
В Костомукшу то полетят?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:55
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме
Сегодня 13:50
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 6
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея – 2021": работа над созданием скульптур
04.02.2021 14:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»