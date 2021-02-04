Самолеты из Петрозаводска в Казань и Минводы пока не полетят

Авиамаршруты из Петрозаводска в направлении Калининграда, Казани, Минеральных Вод и Мурманска не попали в перечень субсидируемых в 2021 году.

Вопрос включения четырех маршрутов из аэропорта Петрозаводска в перечень субсидируемых в 2021 году обсуждался на встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Речь идет о рейсах из Петрозаводска в направлении Калининграда, Казани, Минеральных Вод и Мурманска.

"С учетом существующей приоритизации маршрутов в 2021 году в перечень субсидируемых включены направления из Петрозаводска в Анапу, Сочи и Симферополь. Вопрос включения в перечень четырех заявленных маршрутов может быть рассмотрен при высвобождении средств федерального бюджета и наличии заявлений от авиаперевозчиков на осуществление таких перевозок", - сообщили в Минтрансе России.

Пи этом глава Карелии надеется, что авиамаршруты из Петрозаводска в направлении Калининграда, Казани, Минеральных Вод и Мурманска все-таки будут включены в перечень субсидируемых.

"Сейчас прорабатываем вопрос организации авиасообщения с Казанью и Минеральными Водами – именно эти города оказались приоритетными у большинства участников опроса, проведенного ранее на официальном сайте правительства", - пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что власти Карелии рассчитывают пустить поезда и самолеты в Пудож.