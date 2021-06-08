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Самолеты из Петрозаводска в Минеральные Воды будут летать два раза в неделю

Новости. Общество
10:24, 09 Июня 2021
фото: © Сергей Малых

Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на перелеты между Петрозаводском в Минеральными Водами.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, все рейсы будут выполняться с 14 июня по понедельникам и пятницам на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

«Авиакомпания «РусЛайн», следуя своей стратегии соединения регионов прямым сообщением в обход Москвы и Санкт-Петербурга, открывает новый рейс. Данное направление позволит еще больше реализовать туристический потенциал обоих городов, а пассажиры смогут удобными прямыми рейсами добраться до стартовой точки для путешествий по Северному Кавказу и столицы одной из самых красивых республик России - Карелии», — комментирует заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Напомним, открыть авиасообщение с Минводами и Мурманском попросили жители республики в ходе ранее проведенного Минтрансом республики интернет-опроса.

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