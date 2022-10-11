Самолеты «Победы» вновь полетят в Турцию

Авиакомпания подала заявку в Росавиацию на запуск с конца декабря ежедневных полетов в Анталью.

Авиакомпания «Победа» планирует возобновить рейсы в Турцию. Она оставалась последним крупным перевозчиком, который после введения санкций не летал за пределы России.



По информации «Коммерсанта», авиакомпания подала заявку в Росавиацию на запуск ежедневных полетов в Анталью в конце декабря. Также в «Победе» намерены летать в Стамбул.



Загрузить самолеты лоукостеру помогут новогодние каникулы, конкуренция с авиакомпанией «Россия» и соотечественники, купившие в Турции недвижимость.



Перевозчик собирается летать туда семь раз в неделю с 23 декабря. Откуда будут выполняться международные рейсы, пока неясно, но наиболее вероятен аэропорт Шереметьево.



«Победа» полностью приостановила полеты за рубеж с 8 марта после соответствующей рекомендации Росавиации тем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге. Перевозчик тогда предполагал, что ограничение будет действовать до конца зимнего расписания. Но летом рейсы не возобновились из-за проблемы двойной регистрации самолетов «Победы» как в бермудском, так и российском реестрах.

По данным «Коммерсанта», летом «Победе» удалось снять самолеты с регистрации авиарегистра Бермуд. Эти воздушные суда были оформлены в сублизинг у «Аэрофлота», и сейчас лоукостер сможет возобновить на них полеты за рубеж без риска ареста из-за двойной регистрации.



С начала действия санкций у «Победы» арестовали три Boeing 737–800. В конце марта перевозчик принял решение приземлить 16 самолетов из 41 «для закрытия потребности в запчастях». К концу лета авиакомпания выполняла полеты уже на 38 самолетах, а сейчас, по данным Flightradar24, летают 40 судов.