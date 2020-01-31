Самопальная пожарно-охранная система в Костомукше спасла гаражи от пожара (ФОТО)

Гараж загорелся в городе горняков в Карелии, но тяжких последствий удалось избежать благодаря действующей самостоятельно установленной пожарно-охранной системе.

В пятницу, 31 января, в 22.35 произошёл пожар в гаражном кооперативе на КОС, пишет газета "Новости Костомукши".

По информации пожарно-спасательного подразделения Костомукши, для ликвидации возгорания привлекались 8 человек и 2 единицы техники.



Новости Костомукши

В 23.02 пожар был ликвидирован.

Более тяжких последствий удалось избежать благодаря тому, что в соседнем с горящим гаражном боксе владельцем самостоятельно была установлена и находилось в рабочем состоянии пожарно-охранная система. Именно благодаря её срабатыванию пожар был обнаружен в начальной стадии. Сработавшее устройство передало сигнал о задымлении на пульт организации, в результате чего было своевременно вызвано пожарное подразделение.



Новости Костомукши/https://vk.com/novkos

Для ликвидации пожара пришлось вскрывать соседние с горящим гаражом помещения и разыскивать ночью их владельцев.



Новости Костомукши/https://vk.com/novkos

Пожарная служба обращается к собственникам гаражей, помещений, зданий и дач: "Разместите на внутренней поверхности двери вашего помещения/гаража/дачи табличку/наклейку/надпись со своими контактными номерами телефона. Если спасатели вскроют ваше помещение, то после проверки они смогут известить вас по телефону о произошедшем и у вас сразу появится возможность принять меры по защите и сбережению вашей собственности".