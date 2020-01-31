890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, что под обрушившейся крышей СКК в Санкт-Петербурге погиб житель села Деревянное в Карелии 2
31.01.2020 19:22
Появилось видео, как погибший под завалами СКК сварщик из Карелии работал без страховки 6
Сегодня 09:25
Сильный снегопад обрушится на Карелию 1
Сегодня 13:39
Путин назначил зарплату Медведеву на новой должности 3
31.01.2020 20:40

Самопальная пожарно-охранная система в Костомукше спасла гаражи от пожара (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:19, 01 Февраля 2020
фото: Новости Костомукши/https://vk.com/novkos
Загрузка...

Гараж загорелся в городе горняков в Карелии, но тяжких последствий удалось избежать благодаря действующей самостоятельно установленной пожарно-охранной системе.

В пятницу, 31 января, в 22.35 произошёл пожар в гаражном кооперативе на КОС, пишет газета "Новости Костомукши".
По информации пожарно-спасательного подразделения Костомукши, для ликвидации возгорания привлекались 8 человек и 2 единицы техники.


Новости Костомукши

В 23.02 пожар был ликвидирован.

Более тяжких последствий удалось избежать благодаря тому, что в соседнем с горящим гаражном боксе владельцем самостоятельно была установлена и находилось в рабочем состоянии пожарно-охранная система. Именно благодаря её срабатыванию пожар был обнаружен в начальной стадии. Сработавшее устройство передало сигнал о задымлении на пульт организации, в результате чего было своевременно вызвано пожарное подразделение.


Новости Костомукши/https://vk.com/novkos

Для ликвидации пожара пришлось вскрывать соседние с горящим гаражом помещения и разыскивать ночью их владельцев.


Новости Костомукши/https://vk.com/novkos

Пожарная служба обращается к собственникам гаражей, помещений, зданий и дач: "Разместите на внутренней поверхности двери вашего помещения/гаража/дачи табличку/наклейку/надпись со своими контактными номерами телефона. Если спасатели вскроют ваше помещение, то после проверки они смогут известить вас по телефону о произошедшем и у вас сразу появится возможность принять меры по защите и сбережению вашей собственности".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-01 17:03:00
Редакции плюс. :)
новый
2020-02-01 16:57:56
Самопальная :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых

Аналитика

31.01.2020 11:49
Политкухня
Либо депутатский мандат, либо директорское кресло 8
Новое федеральное законодательство запретило депутатам региональных парламентов занимать руководящие посты в коммерческих структурах.
Главврач БСМП: "Это будет последнее сокращение в больнице"
30.01.2020 15:20
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
30.01.2020 11:05
"Чтобы услышали и прониклись" 5
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 14
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Снегомет делает искусственный снег для "Гипербореи-2020"
31.01.2020 13:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»