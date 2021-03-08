Самосвал протаранил легковушку в центре Петрозаводска (ФОТО)

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло поблизости от железнодорожного вокзала.
Самосвал ударил в задний бампер легковой автомобиль. ДТП произошло в районе пересечения улицы Шотмана и площади Гагарина в Петрозаводске.
Фото с места событий прислал читатель "Столицы на Онего".
"Весь зад всмятку", - сообщил он о состоянии поврежденной машины.
Сообщения о ДТП в Госавтоинспекцию на момент подготовки новости не поступало.
Ранее в том же месте Петрозаводска водитель "потерял" капот после ДТП и скрылся
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