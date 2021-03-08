Самосвал протаранил легковушку в центре Петрозаводска (ФОТО)

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло поблизости от железнодорожного вокзала.

Самосвал ударил в задний бампер легковой автомобиль. ДТП произошло в районе пересечения улицы Шотмана и площади Гагарина в Петрозаводске.

Фото с места событий прислал читатель "Столицы на Онего".

"Весь зад всмятку", - сообщил он о состоянии поврежденной машины.

Сообщения о ДТП в Госавтоинспекцию на момент подготовки новости не поступало.

Ранее в том же месте Петрозаводска водитель "потерял" капот после ДТП и скрылся