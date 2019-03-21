Самосвал раздавил автомобиль на севере Карелии

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На "Карельском окатыше" самосвал раздавил автомобиль.
Как сообщается на сайте "64 параллель", утром в четверг на технологической дороге в карьере Южный "Карельского окатыша" произошло ДПТ с участием Ford и большегрузного самосвала.
В результате происшествия легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. Водитель не пострадал.
Организовано расследование причин ДТП.
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