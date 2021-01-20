Самозанятые жители Карелии получат господдержку наравне с предпринимателями

Новые меры господдержки бизнеса в 2021 году будут направлены на самозанятых граждан и социальных предпринимателей.

Об этом сообщил на заседании правительства министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, самозанятые граждане наравне с субъектами бизнеса смогут получать льготные займы в Фонде содействия кредитированию малого и среднего предпринимательства и пользоваться всем спектром услуг центра "Мой бизнес". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".