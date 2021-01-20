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Самозанятые жители Карелии получат господдержку наравне с предпринимателями

Новости. Общество
10:16, 21 Января 2021
фото: pixabay
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Новые меры господдержки бизнеса в 2021 году будут направлены на самозанятых граждан и социальных предпринимателей.

Об этом сообщил на заседании правительства министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, самозанятые граждане наравне с субъектами бизнеса смогут получать льготные займы в Фонде содействия кредитированию малого и среднего предпринимательства и пользоваться всем спектром услуг центра "Мой бизнес".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-01-21 10:32:24
Ткачев, которого теперь нет среди нас, любил поговаривать, что частник хорошо может только воровать и просирать.
Tamsulozin
2021-01-21 10:30:52
Их тоже похлопают по плечу?
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