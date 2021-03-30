Самозанятым упростят получение льготных займов

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об упрощении порядка предоставления льготных займов для самозанятых граждан, они смогут подавать заявки через портал госуслуг.

"В конце прошлого года была снижена ставка по льготным кредитам для самозанятых, а также для малого и среднего бизнеса. Упростим порядок предоставления такого займа гражданам, которые платят налог на профессиональный доход, то есть самозанятым", - сказал председатель правительства, чьи слова цитирует ТАСС.

Пресс-служба правительства сообщила, что до конца 2021 года у самозанятых граждан появится возможность подавать заявки на получение льготного кредита с помощью единого портала госуслуг. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".