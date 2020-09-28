Самозанятым в возрасте до 18 лет предлагают давать дополнительные деньги

Молодые люди до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, могут получить право на дополнительный налоговый вычет.

Такой законопроект Минфина рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Согласно документу, молодые люди, которые впервые в следующем году оформят статус самозанятых, смогут получить положенный этой категории налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, а также дополнительный «налоговый капитал» в размере одного минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей.

Таким образом, общая сумма поддержки одного несовершеннолетнего самозанятого составит 22 130 рублей, говорится в сообщении на сайте правительства.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".