Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
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Новости. Экономика
13:00, 29 Марта 2018

"Сампо.ру": Интернет со скидкой на весь год

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Компьютерная сеть "Сампо.ру" представляет линейку тарифов "КонтракТ".

"КонтракТ" - это качественный и доступный интернет от 15 Мбит/с с единоразовой годовой абонентской платой. "КонтракТ" отлично подойдет студентам и абонентам, которые заранее планируют свои расходы. Так при подключении к  тарифу "КонтракТ – 36" внешняя скорость интернет-соединения составит 36 Мбит/с, а единоразовый годовой платеж – 3500 рублей. Экономия более 1500 рублей!

Воспользовавшиеся предложением абоненты "Сампо.ру" получат приятный бонус: беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор Archer C50 при подключении к тарифу "КонтракТ" со скоростью 100 Мбит/с.

Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте sampo.ru.

На правах рекламы

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