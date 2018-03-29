"Сампо.ру": Интернет со скидкой на весь год

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Компьютерная сеть "Сампо.ру" представляет линейку тарифов "КонтракТ".
"КонтракТ" - это качественный и доступный интернет от 15 Мбит/с с единоразовой годовой абонентской платой. "КонтракТ" отлично подойдет студентам и абонентам, которые заранее планируют свои расходы. Так при подключении к тарифу "КонтракТ – 36" внешняя скорость интернет-соединения составит 36 Мбит/с, а единоразовый годовой платеж – 3500 рублей. Экономия более 1500 рублей!
Воспользовавшиеся предложением абоненты "Сампо.ру" получат приятный бонус: беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор Archer C50 при подключении к тарифу "КонтракТ" со скоростью 100 Мбит/с.
Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте sampo.ru.
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