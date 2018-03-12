Фужер 2 шт. 170 мл.
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Набор кастрюль
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Дрель аккумуляторная
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Набор инструмента
2990
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Новости. Экономика
13:00, 12 Марта 2018

"Сампо.ру" предлагает интернет за 120 рублей

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Компьютерная сеть "Сампо.ру" предлагает подключить интернет на весь год за 120 рублей.

Один платеж позволит пользоваться интернетом без ограничений на протяжении 365 дней.

Абонентам "Сампо.ру" также доступны сервисы круглосуточной техподдержки и "Личный кабинет", доступ к камерам "Мой город" и различному медиаконтенту.

Акция действует до 31 марта 2018 года.

Подробности по телефону: 22-00-00 и на сайте: go.sampo.ru.

"Сампо.ру" – Надежный. Быстрый. Твой.

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