Самые довольные финны живут в Кауниайнене и Куопио

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При составлении ежегодного рейтинга муниципалитетов были опрошены более 10 000 финнов.
Самые довольные финны живут в Кауниайнене, Пирккала и Сиилинярви, пишет Yle.
Из крупных городов своим местом проживания наиболее довольны жители Куопио, Хельсинки и Турку.
Это стало известно из ежегодного опроса, проведенного исследовательским институтом EPSI Rating. В опросе приняли участие более 10 000 жителей Финляндии.
Вопросы касались, в том числе, уровня предоставляемых муниципалитетом услуг.
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