Самые довольные финны живут в Кауниайнене и Куопио

При составлении ежегодного рейтинга муниципалитетов были опрошены более 10 000 финнов.

Самые довольные финны живут в Кауниайнене, Пирккала и Сиилинярви, пишет Yle.

Из крупных городов своим местом проживания наиболее довольны жители Куопио, Хельсинки и Турку.

Это стало известно из ежегодного опроса, проведенного исследовательским институтом EPSI Rating. В опросе приняли участие более 10 000 жителей Финляндии.

Вопросы касались, в том числе, уровня предоставляемых муниципалитетом услуг.