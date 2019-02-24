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Новости. Общество
13:10, 24 Февраля 2019
фото: Зарядная станция в Киркенесе/фото Валерия Поташова

"Самый экологический вид транспорта все еще остается для Карелии европейской экзотикой"

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Журналист Валерий Поташов рассказал, как нефтяная страна Норвегия отказывается от бензина и дизеля, как в Мурманске появилась первая заправка для электрокаров и как в Карелии на протяжении нескольких десятков километров можно вообще не встретить ни одной заправки.

Зарядная станция для электромобилей в приграничном норвежском городке Киркенесе расположилась по соседству с местной церковью, однако желающих "заправить" электричеством свои "теслы" или "ниссаны" пока заметно меньше, чем посетителей храма в будний день.

По словам Финна Хельге Люнде, ставшего адептом электротранспорта еще в "нулевые", в небольшой коммуне Сер-Варангер, к которой относится Киркенес, сейчас насчитывается всего 35-40 электрокаров, но это будущее нефтяной страны, которая к 2025 году намерена полностью отказаться от машин с бензиновыми и дизельными двигателями.

Норвегия вместе со всей Северной Европой взяла курс на сокращение выбросов парниковых газов, которые грозят обернуться для планеты необратимыми изменениями климата.

Однако один из крупнейших поставщиков углеводородного топлива на европейский рынок явно стремится стать мировым лидером в продвижении экологических технологий. Бензин и дизель обложены в Норвегии огромными налогами, поэтому цены на них являются одними из самых высоких в Европе. На этом фоне владельцам электромобилей созданы отнюдь не рыночные преференции – они полностью освобождены от уплаты пошлины на ввоз машин в страну, они могут ездить в городах по выделенным полосам общественного транспорта, бесплатно парковаться и пользоваться паромами и платными дорогами. Тем самым норвежское государство фактически вынуждает своих граждан пересаживаться на электрокары.

Одной зарядки аккумулятора хватает в среднем на 350 километров, и норвежские владельцы электрокаров уже могут позволить себе поездку в Мурманск, где летом 2017 года открылась первая в российской Арктике зарядная станция для электромобилей.

С этой точки зрения, Карелия, которая пытается позиционировать себя как регион экологического туризма, пока не готова к приему путешественников на электромобилях.

Но есть все-таки одно место в Карелии, где зарядные станции есть и электрокары имеются.

Где находится эта территория с передовыми технологиями, читайте в статье Валерия Поташова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-02-24 14:44:33
Кир, подобные персонажи не пойдут учить крестьянских детей. Они их боятся.
кир
2019-02-24 13:52:43
Вы, Поташевы, с 19 века хорошо в жизни устроились. А ведь не пошли в народ учить крестьянских детей, чтобы они лучше стали. Одна болтовня в СМИ и на ТВ.
бюджет
2019-02-24 13:43:43
Поташеввв!! Здесь слабО разобраться, кто наши «бусы» гнобит????
Гость
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