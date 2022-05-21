Самый возрастной участник «Забег.РФ» в Петрозаводске отказался от помощи врачей

Одним из участников спортивного праздника «Забег. РФ» в Петрозаводске стал 93-летний Леонид Пургин.

Он прошел со скандинавскими палками дистанцию 5 километров.

На финише врачи «скорой помощи» поинтересовались его самочувствием, но он ответил, что все в порядке. Согласился только измерить давление.

Трасса проходила по историческому центру Петрозаводска. Участники преодолели дистанции от 1 до 10 км, в том числе, полумарафон 21,1 км.

В спортивном празднике участвовал глава Карелии Артур Парфенчиков.