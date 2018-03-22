Самый высокий в мире песочный замок построят в Финляндии

В Лаппеентранте, недалеко от границы с Карелией, построят замок из песка высотой с 6-этажный дом. Идут на рекорд Гиннесса.

В городе Лаппеенранта этим летом планируется возвести самый высокий в мире песочный замок. Высота сооружения составит 18 метров, что более чем на метр выше построенного в прошлом году в Дуйсбурге в Германии замка, высота которого достигла без малого 17 метров, сообщает yle.fi.

Строительство продлится два месяца. Замок расположится на мысу на историческом острове, работы по возведению замка начнутся в мае, а открытие состоится 8 июля.

Для амбициозного проекта понадобится четыре миллиона кг песка и специальное оборудование, в том числе исключительно большие подъемники. Песочный замок будет в этом году воздвигнут в 15-ый раз, но раньше высота песочный строений не превышала нескольких метров.

Сначала на месте будет насыпана песчаная пирамида высотой 8 метров. Затем на ее стенах скульпторы и художники будут выкладывать различные здания и скульптуры. Там появятся, в частности, все крепости и замки Финляндии.

В проекте будет участвовать 30 скульпторов по песку из разных стран мира.

По словам проектировщика замка Киммо Фрости, если в Лаппеенранта удастся построить крупнейший в мире песочный замок, он будет внесен в книгу рекордов Гиннесса.

"Мы уже получили от комитета Гиннесса разрешение на попытку установить мировой рекорд", – говорит Фрости.

"В том же случае, если третья сторона прознает о наших намерениях и захочет испортить нам рекорд, построив замок еще выше, ну что же, по крайней мере, у нас появится огромная и очень красивая песчаная скульптура", - смеется Фрости.

Строительство замка финансируется за счет города Лаппеенранта.