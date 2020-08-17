Самым богатым членом правительства Карелии оказался вице-премьер Дмитрий Родионов

В тройку высокодоходных республиканских чиновников вошли глава карельского Минздрава Михаил Охлопков и руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева.

Правительство Карелии обнародовало 18 августа на своем официальном сайте данные о доходах членов республиканского кабинета министров за 2019 год. Самым богатым из них оказался вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов: его доход в прошлом году составил с учетом продажи недвижимого имущества около 8,6 миллиона рублей.

Ненамного отстал от вице-премьера Родионова министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Его доход также с учетом продажи недвижимости составил 7,3 миллиона рублей.

Замыкает тройку самых богатых карельских чиновников глава губернаторской администрации Татьяна Игнатьева. Ее прошлогодний доход превысил 5,9 миллиона рублей.

Ранее о доходах отчитался глава Карелии.