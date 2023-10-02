Самым дорогим в России направлением для отдыха на озерах оказался город в Карелии

Неофициальная столица Приладожья вновь попала в топ самых востребованных направлений для отдыха в стране.

Специалисты российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру проанализировали заявки для отдыха на внутренних водоемах страны в октябре и составили топ наиболее востребованных направлений. В этот список вошел и карельский город Сортавала.

Самым популярным направлением оказалась Казань. Также в топ-3 вошли Нижний Новгород и Ярославль.

В десятку популярнейших направлений для отдыха на реках и озерах среди городов СЗФО, помимо Сортавалы, вошли также Псков и Великий Новгород.

Характерно, что Сортавала оказалась самым дорогим направлением в топе — за сутки в столице карельского Приладожья туристы готовы заплатить в среднем более 5,4 тысячи рублей. Как правило, отдыхать на берега Ладоги приезжают на 2 ночи.

Ранее Сортавала также оказалась самым дорогим направлением для отдыха в октябре в России.