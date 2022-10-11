Самым возрастным виновником ДТП в Карелии стал 86-летний водитель

Госавтоинспекция Карелии привела данные по авариям, спровоцированным водителями в возрасте.

Согласно статистики ГИБДД Карелии, в республике с начала года по вине водителей старше 60 лет случилось 58 ДТП, в которых травмы получили 72 человека, а 8 погибли.

Большинство подобных аварий произошли в Петрозаводске, где в 15 происшествиях 2 человека погибли и 17 пострадали.

Стаж вождения водителей пожилого возраста составил от 8 до 57 лет. При этом самому возрастному водителю, виноватому в ДТП, исполнилось 86 лет.

Представители ГИБДД напомнили, что для управления транспортом нет ограничений по возрасту, но пожилым водителям необходимо прислушиваться к своему самочувствию.