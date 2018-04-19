Санитар психбольницы в Карелии получил производственную травму

Завершено дополнительное расследование легкого несчастного случая, произошедшего с санитаром республиканской психиатрической больницы в Пряжинском районе Карелии.

Госинспеция труда провела дополнительное расследование легкого несчастного случая, произошедшего 30 декабря прошлого года с санитаром палатным психиатрической больницы Карелии.

Мужчина 12 декабря 2017 года в 07.45 на личном автомобиле заехал на территорию больницы.

При выходе из машины санитар поскользнулся и упал. В результате несчастного случая мужчина получил закрытый перелом внутренней лодыжки и нижней трети малоберцовой кости левой голени, подвывих стопы.

В соответствии с медицинским заключением о характере полученных повреждений –мужчина получил легкую травму.

Указанный несчастный случай, в соответствии с действующим законодательством, расследовался без привлечения Государственной инспекции труда в Республике Карелия.

Комиссия по расследованию квалифицировала данный несчастный случай как несчастный случай, не связанный с производством.

Однако пострадавший не согласился с выводами комиссии по расследованию и обратился с жалобой в Государственную инспекцию труда в Республике Карелия.

По результатам дополнительного расследования психбольница оформила полученные травмы санитара как несчастный случай на производстве.