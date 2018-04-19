Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
16:45, 19 Апреля 2018

Санитар психбольницы в Карелии получил производственную травму

По теме

Подросток отобрал телефон у посетителя бара в Петрозаводске
19.04.18 17:40
В Карелии пьяный мужчина коснулся веткой до электропровода и умер вместе с товарищем
19.04.18 16:28
Молодой инженер ЦБК в Кондопоге пришел на работу и умер
19.04.18 16:14
Все новости
Загрузка...

Завершено дополнительное расследование легкого несчастного случая, произошедшего с санитаром республиканской психиатрической больницы в Пряжинском районе Карелии.

Госинспеция труда провела дополнительное расследование легкого несчастного случая, произошедшего 30 декабря прошлого года с санитаром палатным психиатрической больницы Карелии.

Мужчина 12 декабря 2017 года в 07.45 на личном автомобиле заехал на территорию больницы.

При выходе из машины санитар поскользнулся и упал. В результате несчастного случая мужчина получил закрытый перелом внутренней лодыжки и нижней трети малоберцовой кости левой голени, подвывих стопы.

В соответствии с медицинским заключением о характере полученных повреждений –мужчина получил легкую травму.

Указанный несчастный случай, в соответствии с действующим законодательством, расследовался без привлечения Государственной инспекции труда в Республике Карелия.

Комиссия по расследованию квалифицировала данный несчастный случай как несчастный случай, не связанный с производством.

Однако пострадавший не согласился с выводами комиссии по расследованию и обратился с жалобой в Государственную инспекцию труда в Республике Карелия.

По результатам дополнительного расследования психбольница оформила полученные травмы санитара как несчастный случай на производстве.

По теме

Подросток отобрал телефон у посетителя бара в Петрозаводске
19.04.18 17:40
В Карелии пьяный мужчина коснулся веткой до электропровода и умер вместе с товарищем
19.04.18 16:28
Молодой инженер ЦБК в Кондопоге пришел на работу и умер
19.04.18 16:14
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
15.04.2018, 13:13
ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома

Аналитика

Сегодня 13:51
Расследование
АО "Пряжинское": хроника разорения 1
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 3
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:29
Без политики
"Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство?"
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
Девять признаков плохой площадки автошколы
18.04.2018 12:48
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 5
17.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»