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Санкт-Петербургский театр-фестиваль «Балтийский дом» приедет на гастроли в Петрозаводск

Новости. Культура
18:00, 14 Января 2022
фото: Национальный театр Карелии

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В марте на сцене Национального театра Карелии состоятся гастроли Санкт-Петербургского театра-фестиваля «Балтийский дом», сообщили в Минкультуры Карелии.

Один из ведущих театров России побывает в Петрозаводске с 6 по 8 марта. В программе гастролей комедия «Деревья умирают стоя», музыкальный спектакль-путешествие «Возвращение в любовь» (музыка Раймонда Паулса, стихи Евгения Евтушенко), комедия «О чем говорят мужчины & женщины».

Творческая биография «Балтийского дома» берет свое начало в 1936 году, когда возник легендарный Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола. Именно здесь в «Ленкоме» начал свой путь в профессии великий режиссер Георгий Товстоногов, на его подмостках блистали Юрий Толубеев, Евгений Лебедев, Татьяна Доронина, Нина Ургант, Олег Басилашвили, Наталья Тенякова, Эммануил Виторган, Олег Даль.

Сегодня «Балтийский дом» продолжил традиции своего славного предшественника, став одним из ведущих театральных коллективов города и центром международной театральной культуры. Славу театра составляет его труппа – в «Балтийском доме» плодотворно служат легенды театральной сцены Петербурга: народные артисты России Татьяна Пилецкая, Ирина Соколова, Вадим Яковлев. Потрясающую Татьяну Львовну Пилецкую карельский зритель сможет увидеть в одном из гастрольных спектаклей – комедии «Деревья умирают стоя».

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