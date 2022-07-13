Саперы Карелии назвали районы-лидеры по опасным находкам

Саперы Карельской республиканской поисково-спасательной службы продолжают выезжать в районы республики для обезвреживания взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

По сообщению Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, лидером по выездам специалистов из отряда разминирования и взрывных работ является Олонецкий район. Также часто поступают заявки на обезвреживание и уничтожение мин и снарядов из Питкярантского, Калевальского, Лоухского, Суоярвского и Муезерского районов республики.

В минувшую среду, 27 июля, саперы выезжали по двум заявкам в Олонецкий район. В деревнях Сяндеба и Ковера было изъято порядка 130 взрывоопасных предметов. На месте боев в данный момент поисковыми отрядами ведутся раскопки, в рамках которых находятся различные боеприпасы.

Ранее сообщалось, в Карелии саперы подняли из воды огромную мину.