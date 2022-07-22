В Карелии саперы подняли из воды огромную мину (ВИДЕО)

Мину весом 900 килограммов, обнаруженную в Ладожском озере рядом с островом Валаам, подняли из воды.

Саперы Карельской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники полиции и МЧС провели операцию по подъему донной морской мины, которая весит почти 1 тонну. Об этом информирует Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Ранее сообщалось, что мина диаметром 1 метр была найдена рядом с валаамской пристанью на глубине 2 метра. Взрывоопасное вещество такого объема нельзя ликвидировать рядом с населенным пунктом. Поэтому мину подняли с помощью специальной техники. Ее обещали переместить на болото и уничтожить.