Сараев посмотрел, как занимаются дети в неотапливаемых помещениях поселка на севере Карелии

Уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев совершил рабочую поездку в Кемский район, где из-за неработающей котельной замерзают люди.

Геннадий Сараев посетил образовательные и социальные учреждения Кемского муниципального района, в том числе поселки Рабочеостровск и Кривой Порог.

Уполномоченный по правам ребенка выявил нарушение температурного режима в средней общеобразовательной школе, детском саду и Центре помощи детям №4 Рабочеостровска.

Отопительный сезон в поселке не начался из-за затягивания сроков строительства новой котельной. В поселке без отопления остаются Центр помощи детям, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Чтобы ускорить строительство котельной, увеличили число рабочих. Однако работы осложняются тяжелыми погодными условиями – мешают ураганные порывы ветра, сильный дождь со снегом.

После установки последней трубы к работе по ремонту здания приступила бригада строителей. Она занимается каркасными работами, обвязкой здания. На котельную завезены все необходимые материалы. До 10 октября котельная должна заработать.