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Сати Казанова порадовала фанатов снимком в платье с глубоким декольте (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 25 Мая 2020
фото: © instagram.com/satikazanova
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Певица показала эффектный кадр из новой фотосессии.

Звезда предстала на снимке в откровенном аутфите.

Экс-солистка группы "Фабрика" примерила ультрасексуальный образ. Сати запечатлели в шелковом платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее красивый бюст. Певица не надела под наряд бюстгальтер, пишет Cosmopolitan.

Поклонники восторженно оценили горячий кадр Казановой.



"Восхищаюсь вашей женственностью!", "Насколько вы разная и смелая!", – прокомментировали фанаты.

Сати раскрыла фолловерам планы на будущее. Звезда призналась, что хочет выпустить книгу о своем жизненном пути.

"Менялись вкусы и предпочтения, характер и окружение, ценности и мировоззрение, сценарии и декорации. Порой эти перемены были настолько кардинальными, что всё происходящее ну никак не укладывалось в историю об одном персонаже. Но однажды всё изменилось. Недостающие пазлы встали на свое место и образовали единую картину", – отметила Сати в Instagram.

 
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