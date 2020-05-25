Сати Казанова порадовала фанатов снимком в платье с глубоким декольте (ФОТО)

Певица показала эффектный кадр из новой фотосессии.

Звезда предстала на снимке в откровенном аутфите.

Экс-солистка группы "Фабрика" примерила ультрасексуальный образ. Сати запечатлели в шелковом платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее красивый бюст. Певица не надела под наряд бюстгальтер, пишет Cosmopolitan.

Поклонники восторженно оценили горячий кадр Казановой.





"Восхищаюсь вашей женственностью!", "Насколько вы разная и смелая!", – прокомментировали фанаты.

Сати раскрыла фолловерам планы на будущее. Звезда призналась, что хочет выпустить книгу о своем жизненном пути.

"Менялись вкусы и предпочтения, характер и окружение, ценности и мировоззрение, сценарии и декорации. Порой эти перемены были настолько кардинальными, что всё происходящее ну никак не укладывалось в историю об одном персонаже. Но однажды всё изменилось. Недостающие пазлы встали на свое место и образовали единую картину", – отметила Сати в Instagram.