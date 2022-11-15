Сбер отмечает рост спроса на цифровую трансформацию

Среди корпоративных клиентов Сбербанка крупного и среднего бизнеса растет спрос на цифровую трансформацию.

Об этом сообщил директор департамента развития корпоративного бизнеса Дмитрий Трофимов, выступая на форуме РБК Tech.

По словам эксперта, сейчас у банка более 500 совместных проектов по внедрению цифровой трансформации в компаниях крупного и среднего бизнеса. При этом около четверти из них имеют амбицию роста выручки в разы в первые 2-3 года.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«Недавно мы начали внедрять такой сервис, как Digital transformation as a service. Его задача — помочь клиентам правильно реализовывать проекты цифровой трансформации бизнеса. В процессе этой работы мы поняли, что нужно фокусироваться не на продаже клиентам отдельных цифровых сервисов, а способствовать росту их бизнеса. В такой парадигме мы и работаем сейчас. Инвестиции в цифровую трансформацию, которая базируется на стратегии, готовых процессах и мотивированной компетентной команде, в конечном счете помогают нашим клиентам повышать доходность бизнеса».

Источник: ПАО Сбербанк