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Сбер предложил юридическим лицам вклады по ставке до 17,3%

Новости. Общество
11:38, 09 Марта 2022
фото: © Сбербанк

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Сбер значительно повысил ставки по депозитам в рублях для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

В частности, по депозиту «Классический Онлайн» максимальная ставка по вкладам от 30 до 100 млн для юрлиц теперь составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%.

«Сейчас поддержка предпринимателей особенно важна, поэтому мы решили предоставить им максимально выгодные условия по вкладам. По нашим данным у клиентов малого бизнеса сумма депозитов в среднем составляет до 10 млн рублей: по условиям вклада «Классический Онлайн» ставка по таким вкладам для юридических лиц составит 16,47%, а для ИП — до 14,6%. Кроме этого, для дополнительной поддержки наших клиентов мы, как и прежде, не берём плату за популярные у предпринимателей нефинансовые сервисы, такие как «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру», «Электронный документооборот» в пакетах расчетно-кассового обслуживания», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

 

Валюта депозита: рубли РФ
Минимальная сумма депозита: не ограничена
Максимальная сумма депозита: 100 млн руб.
Срок депозита: от 7 до 1096 дней

Процентная ставка устанавливается:
– отдельно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе глав крестьянских (фермерских) хозяйств, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, нотариусов, занимающихся частной практикой и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты);
– в зависимости от суммы и срока депозита

Увеличение суммы депозита: не предусмотрено

Частичный отзыв суммы депозита: не предусмотрен

Досрочный отзыв депозита: не предусмотрен

Порядок начисления процентов:
Проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, до дня окончания срока депозита включительно. При расчете процентов используется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней)

Порядок начисления процентов при досрочном расторжении банком договора в случае предъявления к депозитному счету клиента требований о бесспорном списании денежных средств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации:
Проценты по депозиту начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, до дня досрочного расторжения Договора включительно, исходя из расчета 0,1% годовых в валюте РФ.

При расчете процентов используется фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней)

Порядок выплаты процентов:
Проценты выплачиваются в день окончания срока депозита.
В случае если день выплаты процентов приходится на нерабочий день, проценты выплачиваются в первый, следующий за ним, рабочий день. Проценты за этот нерабочий день начисляются по ставке Договора.

Порядок возврата суммы депозита:
В день окончания срока депозита Банк перечисляет сумму депозита и причитающиеся Клиенту проценты на расчетный счет Клиента.

Пролонгация договора:
Возможна, на условиях, опубликованных на официальном интернет–сайте Банка по состоянию на последний рабочий день, предшествующий дате окончания срока депозита.

Дополнительные условия:
Направление Заявления о присоединении или подтверждения сделки в рамках Соглашения об общих условиях привлечения денежных средств с использованием систем Дистанционного банковского обслуживания.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

 

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