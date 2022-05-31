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Сбер снизил минимальный возраст заемщиков по льготной ипотеке до 18 лет

Новости. Экономика
22:00, 06 Июня 2022
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Для покупки квартиры заемщик ранее должен был достичь возраста в 21 год.

Сбер снизил минимальный возраст заемщиков по льготной ипотеке с 21 года до 18 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба банка, передает ТАСС.

«Теперь клиенты Сбера могут получить ипотеку по госпрограммам „Семейная ипотека“, „Господдержка“, „Дальневосточная ипотека“ с 18 лет. Ранее для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заемщик должен был достичь возраста в 21 год», — говорится в сообщении. Отмечается, что при этом процентные ставки, первоначальный взнос и пакет документов соответствуют условиям данных госпрограмм.

За первые пять месяцев 2022 года клиенты Сбера оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем в аналогичном периоде прошлого года (прирост — 21 млрд рублей), уточняют аналитики «Домклика». Общий объем выданной банком льготной ипотеки за январь — май 2022 года достиг 329 млрд рублей. В частности, с начала 2022 года сумма выдач по программе семейной ипотеки составила 152,3 млрд рублей — в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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