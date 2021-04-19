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Сбер запустил продажи ОСАГО в отделениях по всей стране

Новости. Общество
12:30, 20 Апреля 2021
фото: © Сбер
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Жители Северо-Западного федерального округа теперь смогут приобрести полис ОСАГО одной из 12 страховых компаний в любом отделении Сбербанка, а к концу года – и полис СК «Сбербанк страхование».

Аналогичный сервис доступен и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

В августе прошлого года мы запустили маркетплейс по ОСАГО в СберБанк Онлайн. В марте на площадке маркетплейса было заключено 5000 договоров ОСАГО. А в этом году мы начали оформлять полисы и в физической сети Сбера: сначала только в 16 регионах, а теперь и по всей стране. Скоро ОСАГО можно будет приобрести и на предприятиях — участниках зарплатных проектов Сбера. Во всех наших точках и каналах продаж можно оформить полис одной из 12 страховых компаний — партнёров банка. К концу года, после получения соответствующей лицензии, к ним присоединится и наша дочерняя компания «Сбербанк страхование», – поделилась старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Жители Северо-Западного федерального округа в 2020 году заключили 4,2 миллиона полисов ОСАГО, лидер по количеству договоров — Санкт-Петербург с 1,79 млн полисов. В крупных городах полис ОСАГО особенно важен — в случае ДТП он поможет сохранить деньги, нервы и, конечно, время, а по данным ГИБДД только за I квартал этого года в СЗФО зарегистрировано почти 3 тысячи аварий. Оформление полиса по этому массовому виду страхования должно быть простым и удобным для автомобилистов. Теперь это можно сделать в отделениях СберБанка на всех территориях нашей работы, - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора необходимо всего три документа — СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение. Оформленный полис будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона.

Самостоятельно приобрести полис ОСАГО можно в маркетплейсе по автострахованию, который находится в разделе «Страхование» мобильного приложения СберБанк Онлайн. Подробнее об ОСАГО — на сайте СберБанка.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк
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