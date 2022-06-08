Сбербанк будет выдавать льготную ипотеку по ставке от 6,7%

Кроме того, банк снизил ставку на строительство жилого дома по льготной программе - теперь она составляет 6,3% годовых при страховании жизни и здоровья.

Сбербанк предлагает клиентам льготную ипотеку на новостройки по ставке от 6,7% при выполнении ряда условий, говорится в сообщении банка. Об этом информирует ТАСС.

Правительство России ранее по поручению президента снизило ставку по льготной ипотеке на новостройки с 9% до 7%.

«Минимальная ставка по данной программе в „Сбере“ на приобретение жилья на первичном рынке составляет 6,7% годовых: она доступна при использовании сервиса электронной регистрации сделки от „Домклик“, а также страховании жизни и здоровья заемщика», — говорится в сообщении.

Кроме того, банк снизил ставку на строительство жилого дома по льготной программе — теперь она составляет 6,3% годовых при страховании жизни и здоровья. Строительство дома возможно как по договору подряда, так и своими силами.

Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку по обновленным условиям сразу после ее анонсирования президентом Владимиром Путиным на ПМЭФ. За эти дни клиенты подали почти 3 тыс. заявок.

Накануне в ВТБ снизили ставку по льготной ипотеке на новостройки до 6,7% — для зарплатных клиентов или при использовании цифровых сервисов.