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Новости. Общество
09:13, 14 Декабря 2018
фото: commons.wikimedia.org / Ketrin.sv

Сбербанк допускает повышение процентных ставок по ипотеке

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Глава Сбербанка Герман Греф допустил повышение ставок по ипотеке, это будет зависеть от решений ЦБ.

"С точки зрения ставок, мы ждём последних решений регулятора в отношении LTV 80 (отношение кредита к стоимости залога – прим. ред.) Если решения будут приняты, то, возможно, придётся повышать ставки. Но сейчас мы находимся в дискуссии, поиске компромисса, пока сложно предсказать ещё", — сказал Греф.

В сентябре Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку, она составила 7,5%, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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