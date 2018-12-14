Сбербанк допускает повышение процентных ставок по ипотеке

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Глава Сбербанка Герман Греф допустил повышение ставок по ипотеке, это будет зависеть от решений ЦБ.
"С точки зрения ставок, мы ждём последних решений регулятора в отношении LTV 80 (отношение кредита к стоимости залога – прим. ред.) Если решения будут приняты, то, возможно, придётся повышать ставки. Но сейчас мы находимся в дискуссии, поиске компромисса, пока сложно предсказать ещё", — сказал Греф.
В сентябре Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку, она составила 7,5%, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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