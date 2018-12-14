Сбербанк допускает повышение процентных ставок по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф допустил повышение ставок по ипотеке, это будет зависеть от решений ЦБ.

"С точки зрения ставок, мы ждём последних решений регулятора в отношении LTV 80 (отношение кредита к стоимости залога – прим. ред.) Если решения будут приняты, то, возможно, придётся повышать ставки. Но сейчас мы находимся в дискуссии, поиске компромисса, пока сложно предсказать ещё", — сказал Греф.

В сентябре Банк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку, она составила 7,5%, сообщают "Вести Карелии".

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