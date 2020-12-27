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Сбербанк и правительство Карелии договорились совместно развивать цифровые сервисы

Новости. Общество
12:10, 28 Декабря 2020
фото: © Сбербанк
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Сбербанк и правительство Карелии подписали дорожную карту по реализации совместных проектов в сфере цифровых технологий.

Подписи на документе поставили управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим и глава региона Артур Парфенчиков.

В документе описаны шаги внедрения пилотных сервисов на базе цифровой платформы Сбера, утвержден план мероприятий по цифровизации государственных и муниципальных услуг и городской среды, обозначены совместные активности в области аналитики туризма в республике.

"Подписанная дорожная карта расширяет горизонты нашего сотрудничества с органами власти республики. Мы признательны руководству региона за оказанное доверие и приложим максимум усилий для достижения Карелией цифровой зрелости в кратчайшие сроки. Сбер обладает всеми необходимыми для этого инструментами", – сказал управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

"Нам предстоит решить важную задачу - упростить процедуру взаимодействия органов власти с гражданами посредством электронных сервисов. Цифровая трансформация должна затронуть все отрасли  экономики, социальной сферы и государственного управления. Использование цифровых технологий должно упростить и ускорить многие процессы, сделать их прозрачными. Напомню, что цифровая трансформация – это одна из национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом президента", – рассказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Один из проектов, реализуемых в рамках дорожной карты, - создание на базе АО "ЕРЦ РК" единого республиканского информационного центра с использованием облачного биллинга БРИС ЖКХ компании АО "Расчетные решения", входящей в экосистему Сбера.

Инновационная цифровая платформа позволяет внедрять современные способы взаимодействия с населением, в том числе получать платежные документы в электронном виде, существенно сокращая время расчетов коммунальных и прочих платежей и выполнения стандартных операций. Мобильное приложение на базе платформы дает возможность плательщикам передавать показания счетчиков дистанционно, в личном кабинете доступны все платежи и начисления в части ЖКХ, а также история операций клиента.

"Платформа БРИС ЖКХ разработана с учетом потребностей всех участников рынка ЖКХ региона, что позволяет систематизировать и упростить работу всего коммунального сектора, значительно ускорить время расчетов и повысить собираемость платежей. Кроме того, стабильность системы при росте объема данных позволит АО "ЕРЦ РК" Карелии увеличить количество пользователей своими услугами и формировать единый платежный документ с учетом всех видов жилищно-коммунальных услуг", – поделился управляющий директор Дивизиона ЖКХ АО "Расчетные решения" Алексей Махов.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк
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