Сбербанк начинает льготное кредитование малого бизнеса

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Минэкономразвития России подписало соглашение со Сбербанком о предоставлении льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях.
Ставка по кредиту составит 6,5%, срок – до 5 лет, общий объем выдачи – 7 млрд руб.
"Заключенное соглашение позволит выдать до 15,5 млрд руб. до конца года. Из них 6,6 млрд руб. уже было выдано в течение первых месяцев действия соглашения", — говорится в кредитной организации.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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